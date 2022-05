Disagi all’Emiciclo di Sassari. Da stamattina alle 9 manca la corrente elettrica nello slargo e anche nelle vie limitrofe. A deciderlo l’Enel che due giorni fa ha fatto distribuire un avviso motivando l’interruzione con la necessità “di effettuare lavori sui nostri impianti”.

Una decisione che trova la contrarietà degli esercizi della zona, in particolare dei bar. “Trovo sia un errore - afferma il titolare del Caffè Emiciclo Alberto Fois - farlo proprio di sabato. Si tratta del giorno in cui lavoriamo di più”. Complice sia la giornata festiva per molti che la concomitanza del mercato della Coldiretti capace di aumentare le presenze sulla piazza. Sulla stessa lunghezza d’onda anche il Caffè Garibaldi: “Abbiamo dovuto mandare via il 90% dei clienti venuti a fare colazione - spiega un dipendente - e tenga conto che noi consumiamo solo il sabato circa 2,5 kg di caffè”. Equivalenti a più di trecento tazzine solo della bevanda più consumata dagli italiani e senza contare ginseng, cappuccini, così come il lavoro legato a spremute, toast, snack, e via dicendo.

Altri esercizi in via Enrico Costa, come la libreria e il negozio di oggettistica, sono chiusi per l’assenza di corrente. Difficoltà anche nel tratto viario tra via Manno e via Berlinguer a causa del non funzionamento dei semafori e dove sta intervenendo la polizia municipale per regolare il traffico. Da registrare che anche mercoledì 4 maggio si è verificata la stessa criticità. L’energia elettrica dovrebbe tornare, così recita il comunicato dell’Enel, alle 16.

