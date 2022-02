Li Punti nel caos. In balia dei teppisti. Nel grande quartiere alla periferia nord di Sassari sono continui i raid serali di una banda di ragazzini (diversi dei quali minorenni) che se la prendono con qualsiasi cosa capiti sul loro cammino: segnali stradali, di sicurezza, auto in sosta, giochi per i bambini. Ieri sera l'ennesima incursione in via Pietro Camboni, una delle arterie principali del rione, e nella prospiciente Piazza Giuseppe Cominotti. Disarcionati pesanti pali per la segnaletica, danneggiata la targa della toponomastica. Nessuno è intervenuto per fermare i ragazzi nelle loro "prodezze". Qualcuno ha immortalato la triste scena in un video.

La targa danneggiata (L'Unione Sarda - Tellini)

I residenti sono terrorizzati, anche perché i recenti episodi si sommano a quelli dei mesi scorsi, caratterizzati da atti incendiari: ad automezzi e attività commerciali. "Li Punti sembra caduta in un baratro - commentano alcuni componenti del comitato di quartiere -. Dopo le 19 la gente ha paura ad uscire di casa. Bisogna assolutamente potenziare i controlli perché questi ragazzi si sentono forti e soprattutto impuniti. Ma, forse cosa più grave - concludono -, sarebbe da rivedere l'educazione che hanno ricevuto dalle loro famiglie".

