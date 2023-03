Il sindaco di Sassari Nanni Campus nega ad un comitato l'autorizzazione a raccogliere le firme, presso l'Emiciclo Garibaldi, contro la realizzazione del canale sul Fosso della Noce da parte dell'Amministrazione comunale.

Dopo le proteste del comitato e varie polemiche, ecco la durissima presa di posizione dell'ex sindaco Nicola Sanna, predecessore di Nanni Campus.

«Mai e poi mai mi è passato per la mente di vietare la collocazione di tavolini o gazebo - precisa in una nota l'ex primo cittadino -. Le uniche volte in cui si sono presentati dei motivi ostativi, ho chiesto ai richiedenti di spostarsi dal luogo prescelto, perché lo stesso sito era stato già prescelto da un’altra associazione».

Quindi i fendenti. «Non mi è mai passato per la mente inoltre di non dare il nulla osta alle associazioni o a movimenti politici per il solo fatto che la pensavano in modo differente dal mio - aggiunge Sanna -. Quanto accaduto a Sassari con il comitato per la tutela del Fosso della Noce è quindi a dir poco inaudito e ci riporta alla memoria solo l'epoca dei Podestà».

