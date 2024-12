L’Azienda Trasporti Pubblici (ATP) di Sassari investe sulle nuove generazioni con l’apertura di un bando per la selezione di 20 autisti da inserire in azienda con contratti di apprendistato professionalizzante.

Il bando, già pubblicato sul sito ufficiale dell’azienda, è rivolto a giovani con meno di 30 anni in possesso della patente D o DE, della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) per trasporto persone e con requisiti psicofisici adeguati per il ruolo.

I candidati selezionati entreranno a far parte del team ATP con un contratto di apprendistato della durata di 36 mesi, durante i quali avranno accesso a un percorso di formazione completo e qualificante, che include prove pratiche, sessioni di guida assistita e apprendimento teorico.

Tra i requisiti principali per partecipare alla selezione: patente DE o D (con obbligo di conseguire la DE entro 18 mesi dall’assunzione); carta di Qualificazione del Conducente (CQC) per trasporto persone; non aver già svolto le mansioni di Operatore di Esercizio per oltre 18 mesi complessivi; età massima di 29 anni.

Le selezioni includeranno un test psicoattitudinale (eventuale preselezione), un assessment con colloquio e dinamiche di gruppo, e una prova pratica di guida su autobus aziendali.

Le domande potranno essere presentate entro il 30 dicembre 2024, esclusivamente tramite PEC all’indirizzo: selezioni@pec.atpsassari.it.

(Unioneonline)

