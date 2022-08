Vietato dimenticarsi il finestrino della macchina aperto in via Nurra, nel quartiere Monte Rosello di Sassari.

Potrebbero capitare spiacevoli disavventure come quella successa a Chiara Piras, impiegata sassarese di 21 anni, residente nel quartiere.

La giovane nella notte, per una banale distrazione, ha lasciato aperto il finestrino anteriore destro della sua Ford Fiesta e qualcuno ha pensato bene, proprio da quello spazio, di gettare all'interno un fumogeno artigianale con fumi arancioni, che hanno imbrattato completamente l'interno della vettura. Un atto di puro vandalismo gratuito che trova pochi precedenti anche nel capoluogo.

"Non penso assolutamente che sia stato un atto compiuto contro la mia persona - afferma Chiara Piras - Suppongo che dei ragazzi abbiano solo approfittato della situazione per compiere la vergognosa bravata. Stasera comunque mi recherò in Questura per denunciare l'accaduto. I colpevoli devono essere puniti - conclude - magari con l'ausilio delle telecamere".

