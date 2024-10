Tre anni di appalto, 17 furti. È un palmares da record quello del chiosco di via Gennargentu, nel quartiere di Sant’Orsola a Sassari.

«Abbiamo vinto la gara del Comune nel 2022 - dichiara Giuseppe Piroddu che gestisce la struttura nel parco Adelasia Cocco con il fratello Gianni - e ci hanno rubato di tutto». L’ultimo furto risale a ieri notte quando i soliti ignoti hanno depredato il chiosco.

«Portando via- continua Giuseppe che oggi ha presentato denuncia in questura - soldi, bibite, attrezzature, macchinette del caffè». D’estate invece a sparire sono sempre i gelati. «Rubano e poi tentano di rivenderli».

L’ennesima sottrazione subita dai fratelli Piroddu, animatori del celebre gruppo folk Ruseddu, ha lasciato più ferite del solito. «Volevamo essere un punto di riferimento per il quartiere ma adesso, visto quello che stiamo subendo, gettiamo la spugna. Non parteciperemo al nuovo appalto». Anche la perdita economica è ormai superiore ai benefici. «Ci vogliono telecamere e sorveglianza - conclude Giuseppe - L’avevamo chiesto alla precedente amministrazione senza riuscirci, speriamo in questa».

