Intervento d’urgenza a Sassari per mettere in sicurezza un grande albero pericolante in via Monteverdi.

In azione, lunedì a tarda sera, sono entrati i Vigili del Fuoco.

L'albero presentava, alla base del tronco principale, un grosso squarcio. Gli uomini del 115 hanno dunque proceduto al taglio quasi integrale, per evitare rischi per l’incolumità di pedoni e automobilisti.

Sul posto anche la Polizia Locale.

(Unioneonline/l.f.)

