Dalla direttissima al carcere.

Per due sassaresi è arrivata, questa mattina in tribunale, la convalida dell’arresto e la custodia cautelare a Bancali dopo il tentato furto in concorso, sabato scorso, in via Pasubio a Sassari. Il procedimento è stato presieduto dalla giudice Monia Adami, il pm era Andrea Giganti, contro un 43enne e un 48enne, ritenuti rispettivamente l’esecutore e il “palo” dell’azione avvenuta in pieno giorno.

Subito segnalata peraltro da alcuni passanti alla polizia di Stato che, intervenuta con la squadra volante, ha fermato i due, uno dei quali sorpreso nel giardino dell’abitazione in cui intendeva entrare.

Per quest’ultimo, difeso dall’avvocato Paolo Spano, e il presunto complice, assistito dal legale Giuseppe Onorato, si sono aperte le porte della Casa circondariale in attesa dell’udienza del prossimo 19 settembre.

