Ladri negli uffici comunali di piazza Santa Caterina a Sassari.

Erano in due, entrambi giovani, e sono stati colti in flagranza nella notte dai poliziotti della Squadra Volante della Questura locale, intervenuti in seguito alle segnalazione di alcune persone che hanno visto i ladri aggirarsi con le torce all’interno del palazzo.

Gli agenti si sono introdotti all’interno della struttura, dove subito hanno notato segni di effrazione su diverse porte e armadietti, prima di vedere alcune borse posate sul pavimento del corridoio. Al loro interno diversi oggetti, molti con l’etichetta identificativa del comune di Sassari.

Infine, sdraiati sul pavimento, hanno trovato i due giovani che tentavano di nascondersi. Li hanno fermati e portati negli uffici della Questura, i due sono in arresto per furto aggravato. Dopo l’udienza di convalida per entrambi è scattata la misura della custodia cautelare in carcere.

(Unioneonline/L)

