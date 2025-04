Panico ieri a Ottava, borgata di Sassari, quando via Bacchelli ha cominciato a sprofondare.

Una strada tra l’altro molto trafficata, e spesso percorsa dai mezzi pesanti di una ditta di autotrasporti, e le cui condizioni hanno cominciato ad aggravarsi nel giro di poche ore. Con il pericolo di trascinare di sotto in un’eventuale buca qualche automobile e i suoi passeggeri.

Una situazione precipitata per di più in uno dei giorni peggiori, quello di Pasqua. Per fortuna si è subito attivato il Comune attraverso l’assessore alle Infrastrutture e Mobilità del Traffico Massimo Rizzu che ha dato l’avvio, in seguito alla segnalazione del consigliere comunale Angelo Azara, ai lavori di messa in sicurezza.

Gli operatori del settore, insieme agli agenti della polizia locale, hanno concluso l’intervento alle 22.40 di ieri notte evitando ogni possibilità che potesse avvenire qualche incidente.

