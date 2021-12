La rigenerazione del vecchio Mercato civico passa per il ritorno al passato. Il sindaco Nanni Campus ha bocciato il progetto dell'amministrazione precedente che puntava a una ristrutturazione che trasformasse lo storico mercato di Sassari in un centro del gusto e dell'artigianato. “Il nuovo mercato è una struttura inadeguata, riportare il Mercato civico alla sua funzione originaria significa farne il fulcro della rinascita del centro storico”.

Lo storico mercato è ormai abbandonato da anni e utilizzato solo per rari e sporadici eventi culturali. L'opera è già finanziata con sei milioni di euro. Il pool di progettisti ha pensato al restauro, la riqualificazione e la funzionalità, perché “ricucia il tessuto sociale strappato del centro storico”.

Sarà un edificio non racchiuso da troppi muri ma aperto verso la valle della Fontana di Rosello, con ben cinque ingressi, tre in viale Umberto e due in via Mercato e le zone esterne che inglobano la pensilina Liberty e potranno essere utilizzate per manifestazioni.

Il sindaco Campus ha fatto un augurio: “Spero tra due anni di poter ricomprare la carne e il pesce nel nostro mercato come si faceva una volta”.

