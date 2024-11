Ennesimo pedone investito a Sassari. Stamattina, intorno alle 9, una donna di 46 anni è stata colpita da un’automobile in via Rockfeller: mentre attraversava sulle strisce pedonali, davanti all’Inps, una macchina si è fermata mentre quella dopo – una Smart, col conducente forse abbagliato dal sole – no e l’ha colpita.

La quarantaseienne è stata sbalzata per due metri sulla strada e ha riportato un trauma cranico. È apparsa comunque vigile e cosciente ai soccorritori: nonostante il volto fosse coperto di sangue è riuscita a dare un contatto.

Al momento si trova al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata, ricoverata in codice rosso. Sul posto 118 e polizia locale.

© Riproduzione riservata