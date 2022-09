A Sassari un nutrito gruppo di cinghiali da giorni è ospite di via Pirandello, strada ai piedi del grande quartiere di Monte Rosello. Agli animali selvatici particolarmente gradite l'interno delle rotatorie spartitraffico, in erba naturale, scavate dalle loro zanne robuste in cerca di cibo e ridotte quasi a colabrodo, piene di buche.

Gli avvistamenti continuano anche in altre zone della città. I cinghiali avevano implementato le loro scorribande cittadine in periodo di pandemia, favoriti dal grande silenzio e dalle strade vuote. Da tempo la situazione è tornata alla normalità, ma le abitudini di questi animali rimangono. Procurando anche danni.

© Riproduzione riservata