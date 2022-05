La polizia locale all’inseguimento di due uomini forse perché coinvolti in questioni di droga. Sarebbe stato questo oggi poco prima delle 19 a causare il fermo di un paio di persone sorprese nell’atto di commerciare stupefacenti.

Gli agenti della municipale di Sassari le hanno inseguite da viale Italia a via Sardegna dove uno dei due è stato fermato nell’area dei cassonetti. Secondo le prime informazioni ci sarebbe stata anche una violenta colluttazione avvenuta mentre l’altro è riuscito a scappare in una via vicina dove è stato fermato poco più tardi.

Uno dei due sarebbe stato condotto all'ospedale per accertamenti, il compagno sarebbe invece in stato di fermo. Due poliziotti della municipale avrebbero riportato lievi ferite. Sul posto è intervenuta anche un’ambulanza del 118. Per le due persone fermate in corso le perquisizioni domiciliari.

