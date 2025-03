Infarto fulminante alla guida della sua auto, in via Bruno a Li Punti, frazione di Sassari.

È morto così un uomo di 82 anni, P.B., residente a Porto Torres, mentre a bordo della sua vettura tentava una manovra di retromarcia per uscire dall'area di sosta.

Il pensionato ha avuto un malore ed è andato a sbattere contro un albero.

Sul posto gli uomini della Polizia locale che hanno tentato di rianimarlo, ma inutilmente. Anche gli operatori sanitari del 118 hanno provato a praticare le manovre, ma per l'uomo non c'è stato niente da fare. È deceduto per arresto cardiaco.

L'anziano stava frequentando un corso di inglese nella sede di Li Punti, quando ha deciso di andare via prima del termine della lezione perché non stava bene. Poi, una volta alla guida, ha avvertito un forte dolore al petto ed è morto subito dopo.

