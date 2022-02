La località "La Frana" è una delle zone costiere più belle, selvagge e incontaminate della Sardegna. Con mare cristallino e meravigliosi arbusti profumati. Si trova nella Nurra, a est di Porto Palmas, a qualche chilometro dall'Argentiera, in provincia di Sassari. Una località anche difficoltosa da raggiungere con un semplice automezzo.

Eppure ieri notte qualcuno si è avventurato nella zona e non ha saputo fare meglio che abbandonare nella macchia mediterranea vecchi teloni, plastica e materiale da risulta. Sarebbe stato molto più facile recarsi ad un ecocentro. Eppure il solito incivile ha preferito deturpare lo splendido paesaggio.

Spetterà ora al comune di Sassari rimuovere i rifiuti, prima che qualcuno possa seguire il cattivo esempio.

Sconcertati i residenti: "In estate, quando la località è raggiunta dai bagnanti, dei maleducati a volte lasciano abbandonata qualche busta di mondezza. Ma stavolta si è raggiunto il colmo. La zona in inverno è praticamente deserta ed è difficile da controllare. Anche se non avremmo mai pensato che potessero avvenire atti di questa inciviltà".

© Riproduzione riservata