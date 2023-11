Dopo la costituzione della sezione provinciale dei Giovani Sardisti arriva anche l'inaugurazione della sede di Sassari. Nei giorni scorsi l'apertura della nuova casa per gli under 35 del Psd'Az a testimonianza di un movimento giovanile molto attivo sul territorio.

«Crediamo - afferma Gianmarco Ruiu, segretario provinciale dei Giovani Sardisti - al di là del fatto che siamo prossimi alle elezioni regionali e comunali, che l'unità debba essere il presupposto per poter fare attività politica».

Una meta che è la stella polare degli young boys del sardismo, i quali si pongono l'obiettivo che la sede di via Napoli 44, continua Ruiu, «diventi il cuore pulsante delle idee, dei progetti e delle ambizioni di tutti i sardisti U35».

Ma senza l'intento di chiudersi a riccio perché la sede sarà aperta anche ai non tesserati, o a chi è in disaccordo con la linea del partito, purché aderisca ai valori del sardismo. Intanto la sezione prosegue nell'elaborazione della proposta del consiglio comunale dei giovani, iniziativa che ha trovato l'avallo di altri movimenti territoriali come Forza Italia Giovani, Sardegna al Centro 20 Venti, Giovani Democratici, Giovani Verdi e la lista Tutti Uniti per Sassari. «Tutto questo dimostra anche che il sardismo non è, e non può essere, di destra o di sinistra, ma è per i sardi e per la Sardegna». All'inaugurazione della sede erano presenti il presidente del Psd'Az Antonio Moro, il consigliere regionale Piero Maieli e Antonella Scarfò, segretaria nazionale dei Giovani Sardisti. Il segretario della sezione cittadina è Enrico Andria mentre Marco Dore ricopre l'incarico di vicesegretario provinciale.

