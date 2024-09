Inaugurata stamattina in via Verona a Sassari la nuova farmacia territoriale della Asl. Uno spazio da circa 1500 mq, senza barriere architettoniche e che sostituisce la precedente sede di via Zanfarino.

«L’Azienda è riuscita - dichiara il suo direttore generale Flavio Sensi - in 18 mesi dalla efficacia del nuovo atto aziendale, a restituire alla popolazione un servizio del tutto nuovo sicuro, efficace ed efficiente».

In grado di offrire servizi come quello dell’assistenza farmaceutica sul territorio sia tramite le farmacie pubbliche che private convenzionate, e attraverso le forniture di farmaci alle strutture ambulatoriali e territoriali del Servizio sanitario regionale. Così come la distribuzione diretta dei farmaci per i pazienti come i nefropatici, diabetici e affetti da malattie rare con terapie croniche.

«Siamo in 23 circa a lavorarci - afferma la dirigente territoriale Asl Caterina Fois - tra farmacisti, personale oss, amministrativi e vigilanza». La struttura si avvale di un importante ammodernamento tecnologico e può contare su una unificazione degli spazi al contrario della frammentazione in questo senso della precedente sede. Oltre ai servizi elencati vi sono anche quelli della farmacovigilanza, di ossigenoterapia domiciliare, di ventiloterapia domiciliare con l’erogazione del materiale di consumo per elettromedicali e per pazienti tracheostomizzati.

«A breve - conclude Sensi - il rinnovamento interesserà anche le strutture di Alghero e Ozieri». All’inaugurazione hanno partecipato i vertici dell’Asl e dell’Aou, la presidente della Commissione regionale alla Sanità Carla Fundoni, il vicesindaco di Sassari Salvatore Dau, il presidente di Federfarma Manlio Grandino e il presidente dell’ordine dei Farmacisti Roberto Cadeddu.

