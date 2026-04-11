«Via le transenne da viale Mazzini a Sassari prima della Cavalcata Sarda». Lo ha comunicato ieri il direttore generale del Comune Antonio Spano, davanti alla prima commissione a Palazzo Ducale.

Potrebbe chiudersi così, a breve, una situazione che perdura da 18 anni da quando un tratto di marciapiede, che si trova quasi di fronte al tribunale, venne interdetto a causa di una controversia in corso tra il Comune e un condominio. Si era infatti reso necessario transennare l’area per evitare problemi di tenuta e in vista di lavori che avrebbero dovuto risolvere le criticità.

Fino a qualche mese fa, non si era ancora trovato l’accordo tra Comune e privati sulle spese da sostenere ma, di recente, c’è stata una accelerazione per mettere la parola fine al problema. «I dirigenti mi hanno chiesto entro che anno volessi che togliere le transenne» ha riferito Spano «ho risposto quest’anno e prima della Cavalcata Sarda». L'evento sassarese è in programma dal 15 al 17 maggio.

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