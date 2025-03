Tornano i parcheggi per i residenti in via della Conce a Sassari. È una delle novità previste dal Comune per la zona e che include, nella revisione degli stalli, anche piazza Santa Maria, via Coppino e via dei Gremi.

Una zona che, secondo il sindaco Giuseppe Mascia si trasformerà «da area periferica e dimenticata, come troppo spesso è accaduto in passato, a vero e proprio biglietto da visita di una città più accogliente, fruibile, funzionale e bella, a maggior ragione con la realizzazione del centro intermodale e la totale rifunzionalizzazione di tutta la zona che va da qui sino a oltre la stazione».

Un nuovo corso illustrato dallo stesso primo cittadino e dall’assessore alle Infrastrutture della Mobilità e Traffico ai residenti nel corso di un sopralluogo della zona. Che verrà interessata da un restyling che passerà, come scritto, dalla restituzione dei parcheggi ai residenti.

«Abbiamo anche stanziato 700mila euro per realizzare altri parcheggi non riservati e alcune oasi verdi – aggiunge Mascia – tra piazza Santa Maria e lo spazio incolto che si trova all’inizio di via dei Gremi, del quale il Comune è entrato in possesso solo di recente».

Il restilyng nasce dalla delibera approvata in giunta lo scorso mese.

«Vogliamo impedire che gli abitanti della città storica possano risentire negativamente dei lavori pubblici in vista, in particolare nella zona di San Donato, e della rivisitazione della viabilità di tutta la zona attorno al nascente centro intermodale, che sarà presto interessata da cantieri, modifiche e limitazioni».

I parcheggi, spiega Rizzu, saranno riservati a chi abita nell’area in determinate fasce orarie, dalle 18 alle 9 e dalle 13 alle 16, consentendo alle altre persone di usufruirne in diversi momenti usando il sistema della sosta breve attraverso il disco orario da 60 minuti.

Questo «favorirà la rotazione e la fruizione degli stalli riservati ai residenti anche a vantaggio dei non residenti, con conseguente beneficio per le attività commerciali».

Ritorneranno all’interno del perimetro i parcheggi di Corso Margherita si Savoia alta, in Corso Angioy, in piazza Santa Maria alle spalle dell’edicola e in piazza Sant’Antonio di fronte all’ex hotel Turritania. A quest’elenco sono stati aggiunti gli stalli situati all’angolo tra via delle Conce e via Coppino, di fronte a piazza Santa Maria. Proprio l’area in cui oggi è iniziata concretamente la mini-rivoluzione con la sistemazione della nuova segnaletica.

