In materia di nettezza urbana sono notevoli i disagi per i residenti del quartiere Sassari 2, via Ciriaco Carru in maniera particolare, dove nei pressi dei cassonetti nel fine settimana si accumula una serie impressionante di rifiuti che, a detta degli abitanti, non viene smaltita per diversi giorni.

Con tutto ciò che questo comporta: odori nauseabondi e decoro cittadino da dimenticare.

«Se è vero che ci sono i soliti maleducati - commentano diversi residenti - non si può non ammettere che i cassonetti per l'immondizia non sono sufficienti a contenere la mole dei rifiuti prodotti. Una situazione che sta diventando insostenibile e a cui l'Amministrazione comunale deve porre rimedio».



