La composizione negoziata della crisi d'impresa (Cnc), è una procedura introdotta dal decreto-legge 118/2021, convertito in legge 147/2021, che consente alle imprese in crisi di trovare un accordo con i creditori con l'obiettivo di evitare il fallimento. In questo particolare ambito le Camere di commercio possono svolgere un ruolo importante nella CNC, fornendo agli imprenditori informazioni e assistenza sulla procedura.

Anche la Camera di Commercio di Sassari, pur avendo attivato già da tempo le procedure relative a questo strumento normativo, ha deciso di dotarsi di un regolamento che favorisca in maniera ancora più efficace l’utilizzo della procedura. Le Camere di Commercio hanno il compito di nominare un esperto indipendente che assista l'imprenditore nelle trattative con i creditori. «Insieme alla giunta camerale abbiamo ritenuto che fosse importante proseguire, formalizzandolo con un atto interno, le procedure operative relative alla composizione negoziata d’impresa – commenta il presidente della Camera di Commercio di Sassari, Stefano Visconti – per dare agli imprenditori uno strumento di grande importanza per poter trovare le giuste soluzioni anche in momenti non semplici nella vita delle loro imprese».

La Cnc è una procedura volontaria che consente all'imprenditore di negoziare un accordo con i creditori che sia vantaggioso per entrambe le parti. La procedura è ancora in fase di sperimentazione, e i risultati sono incoraggianti. Nel primo anno di applicazione sono state presentate oltre diecimila istanze, a livello nazionale di cui circa il 30 per cento sono state omologate.

