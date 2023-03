Sono soprattutto studenti del Conservatorio i musicisti che compongono l’Orchestra Sinfonica diretta da Mattia Rondelli. La formazione strumentale e il Coro da camera del Conservatorio di Sassari saranno i protagonisti del Concerto di Pasqua che il “Canepa” offre tradizionalmente e gratuitamente alla città. L’appuntamento è per domani alle 20.30 nella chiesa di San Giuseppe.

Il programma prevede l’esecuzione del De profundis KV 93 per coro e orchestra di Georg Reutter precedentemente attribuito a Wolfgang Amadeus Mozart, lo Stabat Mater D175 di Franz Schubert per coro e orchestra e la Sinfonia in mi minore HOB I/44 “Trauer-Sinphonie” (Sinfonia “Il lutto”) di Franz Joseph Haydn.

Il concerto di Pasqua è uno dei più sentiti dal Conservatorio, uno dei momenti in cui l’istituto incontra la città e mostra il talento dei propri allievi. La maggior parte degli elementi dell’Orchestra Sinfonica, che sarà diretta da Mattia Rondelli,

Il direttore del Canepa Mariano Meloni e il presidente Ivano Iai commentano: «Questo nostro omaggio musicale vuole essere un segnale di speranza e un sentito auspicio per un futuro di pace, amore e fratellanza e senza più guerre nel mondo».

