A Santa Maria di Pisa, uno dei grandi quartieri popolari di Sassari, qualcosa si muove dopo anni di abbandono e degrado. Nei giorni scorsi sono stati realizzati dall'Amministrazione comunale dei parcheggi in via Solari e via Donizetti. Ora è stato ultimato anche quello di piazza dei Martiri, dietro via Leoncavallo. Un lotto complessivo di lavori pari a 400mila euro, per interventi attesi anche da 40 anni dai residenti, che specialmente con le piogge per raggiungere le proprie abitazioni dovevano fare i conti con fango e pozze d'acqua grandi come piscine. Per fortuna non sarà più così.

La situazione prima degli interventi (L'Unione Sarda - Tellini)

"Stiamo intervenendo nell'ambito del bando ministeriale Periferie Urbane - spiega il neo assessore comunale alle Infrastrutture e Mobilità Francesca Masala - Oltre al rifacimento del manto stradale sono state sistemate le aree verdi, lo smaltimento delle acque meteoriche, la realizzazione di un muretto colorato che separa le aree verdi (risagomate) dal manto stradale. Sappiamo inoltre - continua - che nei quartieri Santa Maria di Pisa e Latte Dolce c'è ancora tanto da fare. Molte strade sono disastrate anche per un contenzioso tra Abbanoa e una ditta appaltatrice, che non ci mette nelle condizioni di intervenire. Qualcosa di importante - conclude - si sta comunque compiendo".

Parzialmente soddisfatto il comitato di quartiere. "Sicuramente negli ultimi mesi è nato un nuovo tipo di interlocuzione con l'Amministrazione comunale - dice Gianluigi Onida, delegato del comitato - Rimane un lavoro enorme da fare: per strade ed edifici, soprattutto per quelli di residenza pubblica. Da decenni senza alcun tipo di manutenzione e ridotti in stato pietoso. Con evidenti problemi di sicurezza".



© Riproduzione riservata