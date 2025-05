Immagini oniriche e poetiche con pochi colori e linee ben definite, uno stile inconfondibile che non a caso gli è valsa la collaborazione con tante testate internazionali come come Penguin Books, The Washington Post, Mondadori, Vanity Fair. Ha curato anche le copertine per Roald Dahl, celebre scrittore di romanzi per l'infanzia.

Il Liceo Artistico “Filippo Figari” di Sassari ha aperto al pubblico una mostra dedicata all’opera dell’artista e illustratore Toni Demuro.

L'esposizione sarà visitabile gratutitamente fino a lunedì (dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20) e rappresenta per studenti, cittadini e visitatori un’occasione unica per immergersi nelle atmosfere evocative e raffinate che caratterizzano il linguaggio visivo di Demuro.

Con questa mostra, il Liceo “Figari” conferma la sua vocazione a essere non solo un luogo di formazione e crescita artistica, ma anche uno spazio aperto alla città, un punto d’incontro per chi ama l’arte in tutte le sue forme.

