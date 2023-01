A Sassari, in via Washington, zona Monserrato, nel grande stabile popolare di via Washington di proprietà Area, 30 famiglie vivono da anni una situazione irreale. Che peggiora di mese in mese. Dalle pareti del palazzo piovono in continuazione calcinacci, le verande stanno andando in distruzione, il grande sottoscala e il vano auto sono fuori uso da oltre 10 anni. A questo si aggiunge una situazione di inquinamento magnetico da monitorare con estrema attenzione. Nel tetto del palazzo si trovano infatti numerose grosse antenne. Anche di telefonia. Alcune sono state collocate in posizioni infelici, al bordo del tetto stesso, sull'orlo quindi di un salto nel vuoto di una cinquantina di metri.

A detta degli inquilini le ultime manutenzioni risalgono a circa 15 anni fa. E gli interventi dei vigili del fuoco, specie per i calcinacci caduti dalle pareti, si susseguono.

«Viviamo una situazione quasi tragica da anni - afferma un inquilino -. Ne sono tutti al corrente. Il nostro amministratore ci dice che Area non ha i soldi necessari per intervenire. Ma al di là di questo nessuno fa niente».



© Riproduzione riservata