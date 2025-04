Modalità di accesso più semplici a Sassari per lo sportello Tari. Dal 28 aprile cambieranno le modalità di prenotazione per gli appuntamenti al front office con un nuovo modello di accoglienza che, nelle intenzioni di palazzo Ducale, eviterà che le persone facciano coda e si formino assembramenti.

I cittadini potranno prenotare sul link del sito del Comune attraverso un format che comporta l’accesso tramite Spid, Cie o con la compilazione dei dati personali obbligatori. Al termine della procedura l’utente riceverà tramite email la conferma dell’appuntamento richiesto.

Per avere assistenza o chiedere la prenotazione (se impossibilitati a procedere in autonomia) si potrà chiamare il Numero Verde Tari 800776411, oppure inviare un email all’indirizzo tari.numeroverde@comune.sassari.it, esponendo il quesito e indicando il contatto telefonico. Stesso numero telefonico per le ingiunzioni Abaco.

