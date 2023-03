«Nessuna responsabilità del Comune». L'assessora ai Lavori Pubblici Rosanna Arru risponde sulle cause del rigonfiamento del parquet del campo di basket nelle piscine di Latte Dolce a Sassari. Una sorta di "onda anomala" che attraversa metà del rettangolo di gioco da più di un mese e che, secondo alcuni, sarebbe da associare a un intervento compiuto sulla struttura qualche tempo fa su incarico dell'amministrazione comunale.

«Lo escludiamo - ribatte Arru- i nostri tecnici assicurano che si è trattato di un lavoro a regola d'arte cosí come l'impresa che l'ha sostenuto». Le ragioni dell'anomalia sarebbero da ricercarsi quindi altrove. «Quando è stato messo in pressione il sistema antincendio - spiega l'assessora - si sono rotti dei tubi, già deteriorati, del cavedio, peraltro molto mal tenuto». Provocando le infiltrazioni all'origine del danno che costringe gli atleti a usare solo parte del campo. «Ma noi abbiamo collocato i giocatori - precisa - in altre sedi come la palestra bunker».

Sui tempi di risoluzione del problema non è ancora possibile stabilire un cronoprogramma. «Sarà comunque prima dell'estate. Al momento bisogna aspettare che il legno si asciughi, subito dopo penseremo al ripristino». Da questi fattori deriverà anche la stima di spesa, adesso non prevedibile. «Stiamo lavorando - conclude l'assessora - bisogna però capire che non abbiamo la bacchetta magica».

