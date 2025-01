Sassari saluta il 2024 dando il benvenuto a Diego e festeggia il 2025 accogliendo Aurora, prima nata dell’anno.

«La notte di San Silvestro 2024 si è conclusa con un momento magico che ha portato con sé una gioia immensa: la nascita di un bambino che rappresenta la speranza e la vita», spiega una nota della Aou sassarese. «Alle 19:40 del 31 dicembre 2024, nel reparto di Ostetricia e ginecologia dell’Aou di Sassari, è venuto al mondo Diego, un bellissimo bimbo di Sassari. Nato con parto spontaneo, il bimbo ha pesato 3,270 kg e con i suoi grandi occhi hanno catturato subito l’attenzione del personale sanitario».

«Si è fatto attendere un paio di giorni e poi è arrivato. E’ un’emozione indescrivibile, il regalo più bello per chiudere l’anno. Non potevamo immaginare un modo migliore per salutare il 2024», ha dichiarato Elisa Fiori, la mamma di 37 anni.

Si chiama invece Aurora la prima nata nel 2025 nata di 3,020 kg. «Ha aspettato le ore 11,46 per venire al mondo nel primo giorno dell’anno. La giovane mamma di 20 anni, Alessandra Truddaiu di Oschiri, è emozionatissima. Aurora è un augurio di serenità e bellezza e la piccola, il cui nome significa “luce del mattino”, porterà tanta felicità e calore nella vita della sua famiglia».

La Asl di Sassari conclude la nota ringraziando il personale sanitario di turno: Martina Deriu, Maria Grazia Torru, Elisa Solinas, Gianfranca Fiori, Isabella Pischedda, Francesca Cosso e Mirella Scanu.

