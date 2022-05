Durissima presa di posizione dei consiglieri di minoranza del Comune di Sassari, che in apertura della seduta del Consiglio Comunale hanno consegnato un documento con 12 firme. Il documento recita: “In assenza di guida vera nell'assessorato alla Cultura, assenza e inadeguatezza ormai evidente a tutto l'ambito della cultura cittadina, si chiedono le dimissioni dell'assessora Useri. Nel caso in cui una ragionevole autocritica non porti l'assessora a questa naturale decisione si chiede al Sindaco di riporre la propria fiducia in una persona capace di mantenere comportamenti istituzionali congrui e soprattutto all'altezza del compito assegnato”.

I consiglieri hanno stigmatizzato il comportamento dell'assessora Laura Useri nella commissione della settimana scorsa. “L'assessora si è dimostrata impreparata sulla programmazione culturale dell'estate, dopo avere risposto in modo non educato ha affermato di rappresentare in quella sede la parte tecnica e che perciò non avrebbe potuto continuare a stare in commissione perché aveva da lavorare, detto questo l'assessora si è alzata e ha lasciato i lavori della commissione. Uno sgarbo istituzionale mai accaduto”.

Il documento è firmato per il Pd da Giuseppe Masala, Fabio Pinna, Giuseppe Mascia a Carla Fundoni, per il gruppo misto di minoranza da Mariolino Andrìa e Francesco Ginesu, per Sassari Civica da Pietro Demurtas, Marco Manca e Massimo Rizzu, per Futuro in Comune da Marco Dettori e Mariano Brianda, per Italia in Comune da Lello Panu.

