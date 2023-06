L'erba è appena cresciuta, il terreno è reso soffice dalle piogge, intorno alberi robusti. L'ambiente ideale dei cinghiali per cercare cibo e rape sotto terra. E questi animali selvatici lo sanno molto bene e infatti da giorni hanno cominciato a frequentare anche in pieno giorno il giardino di via Siglienti nel quartiere Carbonazzi di Sassari. Che ha tutte queste caratteristiche.

Lo frequenta in particolare un maschio di grandi dimensioni, che nel luogo sembra avere trovato la sua casa. Che visita regolarmente senza paura. Paura che invece hanno avuto degli adolescenti sassaresi, che appena hanno visto il grosso animale sono fuggiti.

Non è certo il primo avvistamento di cinghiali in città. Che hanno ripreso a calcare durante la pandemia, favoriti in quel caso dal silenzio che imperava in tutte le strade. Ora i cinghiali sono diventati anche più temerari. Avvistamenti sono registrati nelle ore più disparate. Un cinghiale venerdì sera si è anche fatto una passeggiata nella centralissima viale Umberto. Sinora per fortuna non si è verificato nessun incidente. Solo curiosità. Sarà sempre così?



