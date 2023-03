Era evaso dai domiciliari e guidava indisturbato per le vie di Sassari. Mercoledì pomeriggio gli operatori della Squadra Volante in servizio nel quartiere di Santa Maria di Pisa, hanno notato un veicolo guidato da un 30enne che, alla vista degli agenti, ha cercato di dileguarsi per le vie del quartiere.

La fuga del ragazzo si è conclusa poco dopo. Il conducente infatti si è schiantato con l’automobile su un altro veicolo in sosta in via Leoncavallo. Il giovane ha provato a fuggire a piedi. Gli agenti per immobilizzarlo hanno usato il taser.

A seguito degli accertamenti è emerso che il 30enne si trovava agli arresti domiciliari. Immediato l’arresto per i reati di resistenza a Pubblico Ufficiale ed evasione.

