Due persone sono rimaste ferite nel violento schianto frontale, questa mattina, sulla strada Sassari-Sorso. L’impatto tra due auto in prossimità dell’ospedale di San Camillo dove, all’altezza della statale 200, per cause ancora da verificare, una delle vetture ha invaso la corsia opposta mentre sopraggiungeva un altro veicolo. Inevitabile lo scontro. Entrambi i conducenti sono rimasti feriti. Uno di loro, incastrato all’interno dell’abitacolo, è stato estratto dai vigili del fuoco del comando provinciale di Sassari che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area.

Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 che ha trasportato i feriti in codice rosso all’ospedale civile Santissima Annunziata. Le loro condizioni sono gravi ma non sono in pericolo di vita. Uno dei conducenti è stato sottoposto a un intervento chirurgico a causa dei traumi riportati. Per i rilievi è intervenuta la Polizia locale che dovrà costruire la esatta dinamica.

La strada, teatro del sinistro, è particolarmente insidiosa. Lo scorso novembre si era registrato un grave incidente mortale dove aveva perso la vita un 75enne.

