Ennesimo incidente stradale a Sassari in via Giuseppe De Martini, località San Giorgio. Il terzo in un mese e sempre nello stesso punto, nei pressi dell'edificio dei Salesiani. Verso le 12 e 30 di oggi due auto, guidate da due donne, si sono scontrate frontalmente. L'urto è stato violentissimo, visto che si sono aperti gli airbag. Ferite in modo non grave le conduttrici dei due mezzi. Sul posto due ambulanze e la polizia locale di Sassari.

Preoccupati i residenti: "Da mesi segnaliamo la pericolosità del tratto di strada - dicono diversi di loro -. Sinora siamo stati inascoltati e gli scontri di auto sono quasi all'ordine del giorno. Solo per fortuna non ci è scappato il morto. Che si installino - concludono - almeno i dissuasori di velocità".



