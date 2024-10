Il monitoraggio marino, le applicazioni in campo medico, l'utilizzo dell'Intelligenza artificiale e altro ancora. Sono alcune delle idee imprenditoriali innovative finaliste alla XVII Start Cup Sardegna la competizione che premia team che creano impresa in Sardegna, organizzata dalle Università di Sassari e di Cagliari, in collaborazione con Progetto INNOIS, INNOvazione e Idee per la Sardegna. La finalie si disputerà giovedì all’Ex-Ma.Ter di via Zanfarino, dalle 16.

L’iniziativa ha l’obiettivo di stimolare la valorizzazione della ricerca e alla nascita e lo sviluppo di imprese ad alto potenziale innovativo e di crescita nel territorio regionale. Sin dalle prime edizioni il suo partenariato si compone di enti pubblici, agenzie territoriali preposte all’innovazione, associazioni di categoria, banche e fondazioni, imprese innovative e altri attori locali.

La finale della edizione 2024 della Start Cup Sardegna, sarà anche l’occasione per dialogare di startup e innovazione. Prevista la discussione “Oltre l’orizzonte: investire nelle tecnologie che trasformano il futuro”, che esplorerà le opportunità di investimento nelle tecnologie emergenti con esperti di settori chiave come il fintech e l’aerospazio, grazie ai contributi di Riccardo Porro, COO di Cariplo Factory, Francesco Cucca, full professor Università di Sassari, Marilisa Pischedda, Direttore ASTEC, Enrico Pandian, Partner Novaterra.

In programma pure il workshop “Prospettive dell’Innovazione Nazionali e Regionali: risultati 2024 e outlook 2025”, che offrirà una panoramica sulle sfide e le opportunità per l’innovazione a livello regionale e nazionale.

© Riproduzione riservata