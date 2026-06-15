Scattano le sanzioni verso i camperisti che ad Alghero non rispettano e norme del nuovo Regolamento di Polizia urbana, approvato dal consiglio il 30 giugno 2025. In questi giorni la Polizia Locale ha intensificato i controlli sul territorio, elevando diverse sanzioni nei confronti di camperisti che sostavano nelle aree verdi o negli spazi riservati ai parcheggi, trasformati spesso in aree campeggio. In particolare le multe sono state elevate nei confronti di coloro che sostavano nelle aree base nautica a Fertilia, nelle aree sosta di Maria Pia e nei pressi di Punta Negra.

«I camperisti sono i benvenuti ad Alghero», ha detto il sindaco Raimondo Cacciotto «rappresentano una forma di turismo che apprezziamo e che contribuisce alla vitalità del territorio. Allo stesso tempo, però, pretendiamo il massimo rispetto delle regole, dell’ambiente e della comunità che ospita. Alghero si trova a fare i conti con i vincoli imposti dal Piano Paesaggistico Regionale che non consentono oggi la realizzazione di aree pubbliche di sosta attrezzate per i camper. «Proprio per questo abbiamo chiesto alla Regione Sardegna, nel momento in cui si è aperto il confronto sulla revisione del Ppr, di affrontare anche questo tema», aggiunge il primo cittadino. «Per noi è fondamentale superare questi vincoli e creare finalmente aree pubbliche, attrezzate e adeguate ai bisogni di chi sceglie di visitare la nostra città in camper. Sarebbe un passo avanti importante sia per migliorare l’accoglienza sia per garantire una gestione più ordinata e sostenibile del territorio».

© Riproduzione riservata