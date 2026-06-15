Chiede prestazioni sessuali e poi minaccia alcune donne con un coltello ferendone una e venendo arrestato. Sarebbe successo a Sassari, nei giorni scorsi, con l’intervento della polizia di Stato in un centro commerciale. Uno straniero si è avvicinato a un gruppo di donne con cui voleva avere rapporti intimi a pagamento. Dopo il rifiuto l’uomo è diventato aggressivo cominciando a lanciare dei sassi contro le signore. In seguito, impugnando un coltello, ha minacciato una di loro intimandole di dargli la borsa e, quando questa si è opposta, ha provato a strappargliela di mano, per giunta ferendola alla mano con l’arma da taglio.

Una aggressione fallita anche grazie all’intervento delle amiche della donna. Ma lo straniero non si è fermato ritornando sul posto subito dopo e avrebbe afferrato la signora per i capelli, colpendola alla schiena per poi lanciarle contro delle bottiglie di vetro senza colpirla. La vittima ha chiamato il 112 e sul luogo dell’episodio sono arrivate le pattuglie delle Volanti, individuando subito il presunto autore mentre tentava di allontanarsi.

Arrestato dagli agenti è stato portato a Bancali e il gip ha disposto il fermo in carcere. Le indagini dei poliziotti hanno portato alla scoperta di un episodio analogo, commesso dalla stessa persona e sempre ai danni di una delle donne presenti la scorsa settimana. Nella mattinata successiva, un sopralluogo effettuato sul luogo dell'evento ha consentito di rinvenire e sequestrare il coltello presumibilmente utilizzato durante il tentativo di rapina.

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