Un 29enne è stato arrestato dagli agenti della Questura di Sassari dopo essere stato trovato in possesso di cocaina e di oltre 160mila euro in contanti, probabile provento dello spaccio.

L’operazione è nata da un controllo a un veicolo sul quale sono stati trovati due bilancini di precisione e una busta per la spesa bucata in più parti, verosimilmente utilizzata per ricavare i “ritagli” con cui confezionare lo stupefacente.

In una tasca della tuta indossata dal giovane c’erano 1.850 euro in banconote di vario taglio e ai poliziotti il ragazzo ha consegnato spontaneamente un involucro contenente 133,75 grammi di polvere bianca rivelatasi cocaina.

Nel corso della perquisizione domiciliare sono stati recuperati all’interno della sella di uno scooter altra cocaina per 1.115,37 grammi. All’interno dell’abitazione, in camera da letto, ulteriori 159.440 euro.

Il 29enne è stato accompagnato alla casa circondariale di Sassari Bancali in attesa dell’interrogatorio di garanzia.

