Incidente stradale verso le 18.30 in via De Martini a Sassari, quartiere San Giorgio, all'altezza della casa famiglia dei Salesiani. Coinvolte tre auto. Alcuni feriti, non gravi. Intervenute due ambulanze del 118 per le cure.

Sul posto anche i vigili del fuoco di Sassari, che hanno messo in sicurezza la zona. Presente una pattuglia della polizia locale di Sassari per i rilievi di competenza. Esasperati i residenti del quartiere.

"È l'ennesimo incidente in via De Martini - affermano diversi di loro -. L'Amministrazione comunale deve fare qualcosa, come l'installazione dei dissuasori di velocità. In questa strada infatti si corre in maniera eccessiva e per ora è andata sin troppo bene".



