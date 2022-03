Una strada comunale stretta, a doppio senso di marcia e molto trafficata via San Pietro di Ottava. Si trova a Sassari, non distante dal grande quartiere di Li Punti, alla periferia nord del capoluogo. Da mesi è presa di mira dai soliti maleducati e incivili, che creano discariche pubbliche abusive in cui viene abbandonato qualsiasi tipo di rifiuto.

A volte è intervenuta l'Amministrazione comunale, a volte addirittura qualche residente ha provveduto alla pulizia delle discariche, smaltendo il materiale con l'ausilio delle moto carrozzelle all'ecocentro più vicino.

Dopo qualche giorno però i maleducati si rimettono all'opera e il risultato è la nuova discarica abusiva nata nei pressi del centro dei salesiani. L'Amministrazione comunale a breve provvederà alla pulizia del tratto e allo smaltimento dei rifiuti.

I residenti chiedono di più."Sappiamo che non è semplice - dicono in coro - ma bisognerebbe aumentare sia prevenzione che vigilanza. Questa situazione si sta trascinando da troppo tempo".



