Un robot-pompiere pronto a entrare in azione in caso di incendi di vasta entità, in grado di operare anche in luoghi difficilmente accessibili o in fabbricati industriali.

Si chiama “Trypper Rescue” e sarà a disposizione del Comando dei Vigili del fuoco di Sassari.

Nei giorni scorsi quaranta vigili sassaresi hanno partecipato a un corso per imparare a utilizzarlo, attraverso sessione tecnico-pratiche organizzate dalla ditta produttrice.

“Trypper Rescue” è una macchina cingolata controllata a distanza, con radiocomando wireless a doppia frequenza con raggio d’azione fino a 100 metri in campo aperto.

Alimentato da batterie ad alta capacità, il robot può trasportare carichi oltre i 250 kg e trainarne altrettanti. Può operare in ambienti ad alta temperatura e privi di ossigeno, dunque situazioni estremamente pericolose e proibitive per gli esseri umani.

