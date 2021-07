Non ce l’ha fatta Giovanni Matta, il 38enne che questa mattina è stato travolto da un furgone a Sassari, lungo la strada 1 della zona industriale di Predda Niedda. Portato d’emergenza in ospedale al Santissima Annunziata, è morto per le gravi ferite riportate.

Da una prima ricostruzione, stava camminando sul ciglio destro della carreggiata quando alle sue spalle è sopraggiunto il furgone che lo ha urtato. Matta è stato scaraventato oltre il guard rail.

Sul posto è arrivato il personale del 118, oltre alla Polizia locale, che ha praticato i primi soccorsi e lo ha poi trasferito in ospedale dove era stato messo in Rianimazione.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata