Ritorna il Covid negli ospedali sassaresi, precisamente nel reparto Clinica medica dell'ospedale San Pietro (terzo piano). Positivi tra il personale (ora a casa in isolamento) e tra i pazienti (almeno 5). Per precauzione, vista la situazione delicata, è stato bloccato sino a nuove disposizioni il tirocinio nel reparto. Adottate tutte le misure di emergenza e si è in attesa dei risultati degli altri tamponi molecolari effettuati.

Tutto il reparto è trattato con le procedure di emergenza Covid. Ovviamente alta la preoccupazione per la situazione in atto.

