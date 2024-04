Furto aggravato. È l’accusa di cui dovranno rispondere due uomini arrestati dalla Sezione Volanti della Questura di Sassari dopo essersi introdotti in un’abitazione con lo scopo di fare razzia.

Le manette sono scattate nella notte tra mercoledì e giovedì, quando al centralino della Polizia è arrivata la segnalazione di due persone sospette avvistate mentre uscivano da una villetta nel quartiere Sant’Orsola.

Sul posto sono così intervenuti gli agenti, che dopo una perlustrazione sono riusciti a individuare i due uomini, che stavano cercando di dileguarsi in sella a due biciclette.

Dai successive perquisizioni sono saltati fuori arnesi per lo scasso e numerosi attrezzi e oggetti da lavoro, contenuti in alcune buste rigide, probabile “bottino” del furto appena messo in atto.

Ulteriori accertamenti hanno permesso di appurare che i due si erano introdotti nell’abitazione dopo averne forzato l’ingresso.

A quel punto è scattato l’arresto, accompagnato da una denuncia per ricettazione: le bici su cui i due hanno tentato la fuga sono infatti risultate rubate.

