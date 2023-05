Discariche a cielo aperto nella ex 131, nei pressi di Ottava, popolosa frazione appartenente al comune di Sassari, tra il capoluogo e Porto Torres. All'ingresso delle strade vicinali in sterrato, accanto alla grande arteria che taglia in due la frazione, vengono abbandonati dai soliti maleducati cumuli di rifiuti di ogni genere.

Che a volte, come in questo caso, stazionano diversi giorni, prima di essere ritirati e smaltiti. Gli autori sono inoltre protetti dalla mancanza di telecamere.

«Non diamo la colpa delle discariche abusive solo a quelli di passaggio», dicono alcuni residenti. «Ho visto personalmente qualche residente abbandonare rifiuti nella ex 131. Non abbiamo fatto nome e cognome ai vigili urbani per evitare conseguenze spiacevoli. Però vista la situazione, non me ne starò più zitto. Certo è che anche il Comune dovrebbe pulire con maggiore frequenza e solerzia».

© Riproduzione riservata