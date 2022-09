Sempre peggio le condizioni di via dei Corsi, nel centro storico di Sassari, dove residenti e pedoni stentano anche a transitare, a causa delle transenne e dei pali di legno piazzati da mesi dall'Amministrazione comunale per contenere in qualche modo un muro pericolante (che sorregge un terrapieno). Il suggestivo budello è praticamente invivibile.

Il caso è stato portato all'attenzione dal coordinatore cittadino dei Riformatori Sardi Michele Saba.

"Il terrapieno sorretto dal muro è a rischio crollo da anni - spiega quest'ultimo - ed è stato più volte segnalato dal sottoscritto e dai residenti. Da mesi si regge con delle travi di legno, piazzate lì dal Comune e circoscritte dalle immancabili transenne, che impediscono a tutti la normale viabilità. Il muro in questione sorregge inoltre un'area verde che potrebbe diventare un bellissimo scorcio di Sassari".

"Il centro storico - conclude - meriterebbe ben altra attenzione e non interventi provvisori e precari che acuiscono il notevole degrado già esistente".

