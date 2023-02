Quindici bici e cento giocattoli nuovi, tre tricicli per i più piccini, due valigie, vari capi d'abbigliamento e alimenti, un divano, due culle, tre passeggini, tre materassi, una lavatrice, quattro bombole di gas: sono alcuni dei doni che la Polizia locale di Sassari ha raccolto e consegnato nell'ultimo mese a vari istituti, tra cui Santi Angeli, comunità di Don Muntoni "il Sogno", famiglie bisognose presenti al centro storico, chiesa di Latte Dolce e chiesa di Santa Maria di Pisa. E alimenti e vari capi d'abbigliamento alle scuole di San Donato.

Il personale da sempre organizza, durante tutto l’anno, raccolte di doni da distribuire alle famiglie di Sassari, attraverso le strutture presenti sul territorio. Il Comando accoglie anche i doni dei privati, rivolti a famiglie bisognose. Chi desidera partecipare alle raccolte può rivolgersi alla stazione mobile di piazza Castello o al Comando di via Carlo Felice. Allo stesso modo, chi ha bisogno di aiuto può far riferimento alla stazione di piazza Castello, dove troverà personale formato anche per l’ascolto.

(Unioneonline/F)

