Emergenza feci in via Giordano nel quartiere di Santa Maria di Pisa a Sassari. Da uno dei tombini sotto il palazzo trabocca, da ormai 4 giorni, materiale organico sul prato e l'asfalto. «È la terza volta in un anno - commenta Pasquale, un residente- non ne possiamo più». A parte l'odore, insostenibile anche per chi vive negli stabili di fronte, la situazione sta degenerando.

«I liquami- riferisce Pinuccia, un'abitante del caseggiato dove vive una ventina di persone- stanno risalendo fino alla mia vasca da bagno». Un contesto che pare quindi critico anche dal punto di vista sanitario, aggravato dalla presenza nel palazzo di diverse persone allettate a causa di gravi patologie. «Abbiamo chiamato Area, proprietaria dello stabile, e Abbanoa. Stiamo aspettando un intervento», dichiarano i condomini.

Le scorse volte i residenti si erano quotati per pagare l'autospurgo di tasca propria. «Stavolta no- aggiunge Pasquale - non abbiamo soldi. E comunque deve venire qualcuno che risolva la criticità una volta per tutte». Anche perché le piogge, come quelle abbondanti degli ultimi giorni, ripresentano il problema. Che si aggiunge a quello annoso della fatiscenza degli stabili, gonfi di umidità. «Sono anni - conclude un'altra abitante- che non vengono a fare manutenzione».

© Riproduzione riservata