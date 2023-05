Robuste travi di legno che sostengono una parete che sta per crollare. Le immancabili transenne per delimitare la zona. Carreggiata ridotta, disagi per i residenti e pedoni. Situazione presente da alcuni anni nel centro storico di Sassari, in via dei Corsi. L'immagine è di pessimo decoro e di trascuratezza. Altro evidente segnale del decadimento strutturale e sociale del centro storico sassarese, per secoli il cuore pulsante del capoluogo. Poi il lento e inesorabile declino.

È vero che le manutenzioni spetterebbero ai privati, ma ci sono abitazioni in rovina in cui è difficile risalire ai proprietari. Il ché rende ancora più difficile il recupero urbanistico. Quel muro però, almeno per questioni di sicurezza, andrebbe abbattuto.

«Certo è che qualcosa in più dalle istituzioni andrebbe fatta, viste anche le promesse elettorali», esclamano alcuni residenti di via del Corso. «La nostra via e l'intero centro storico sono sempre più invivibili. Se continua così anche noi saremo costretti ad andarcene».



