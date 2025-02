Crolla il solaio del locale con la centrale termica in una scuola media di Sassari. Si tratta del plesso di via Ogliastra dove gli operatori hanno trovato stamattina la "sorpresa" risalente a ieri notte. «Sono caduti dei foratini», spiega l'assessore ai Lavori Pubblici Salvatore Sanna, «che hanno provocato la rottura di alcune tubazioni con conseguente perdita d'acqua finita anche nelle aule».

L'istituto è stato chiuso e la dirigente ha già provveduto a spostare gli alunni nella vicina scuola di via Manzoni. «Ci tengo a specificare che nessun bambino ha rischiato nulla», aggiunge Sanna. «Al contrario delle voci girate il crollo non è avvenuto nelle aule e il locale in oggetto si trova al pianoterra».

Al momento sono in corso le verifiche del caso. «Approfitteremo della situazione per verificare l'eventuale presenza di altri problemi statici. Poi il nostro obiettivo sarà il ripristino del locale danneggiato nel più breve tempo possibile con un accordo quadro».

